Associação Nacional de Farmácias propõe criação da figura do farmacêutico de família

A Associação Nacional de Farmácias considera que seria benéfica a criação da figura do farmacêutico de família, por forma a aproximar ainda mais os cuidados farmacêuticos da população, promovendo um acompanhamento mais personalizado e contínuo aos utentes. Isso mesmo foi referido ao PAN, numa reunião decorrida esta manhã.

O partido ouviu as preocupações e anseios deste sector, que considera que o farmacêutico de família seria "um recurso valioso na promoção da saúde, prevenção de doenças e gestão de terapias medicamentosas, contribuindo para um sistema de saúde mais eficiente e humano".

Segundo nota à imprensa, outra das preocupações demonstradas ao PAN é o diferencial de IRC que actualmente é aplicado nos concelhos a Norte da Madeira e Porto Santo, usando o diferencial fiscal de 30%, ficando-se assim nos 8.75%. "A Associação expressou a necessidade de estender este diferencial a algumas freguesias dos concelhos do Sul, onde as condições justificam esta medida, como é o caso de Ponta do Pargo, Curral das Freiras ou Porto da Cruz. Esta extensão permitiria um maior equilíbrio fiscal e apoio às farmácias situadas em áreas mais rurais, melhorando igualmente o serviço às populações", explica o partido.

A reunião com a Associação Nacional de Farmácias foi extremamente produtiva e permitiu-nos compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelas farmácias comunitárias. Estamos comprometidos em trabalhar para encontrar soluções que beneficiem não só as farmácias, mas também todos os/as cidadãos/ãs que dependem destes serviços essenciais Válter Ramos, PAN Madeira

O partido afirma reconhecer a importância das farmácias comunitárias no sistema de saúde, "pois são as mesmas que aliviam a pressão dos serviços de urgência" e compromete-se a continuar a dialogar e trabalhar em conjunto com a ANF e outros parceiros do sector "para encontrar soluções que respondam às necessidades e desafios enfrentados pelas farmácias".