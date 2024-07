“Aquilo que é investimento na agricultura não existe” na Madeira

O sector primário foi abordado, na conferência RE:PENSAR A MADEIRA - O Orçamento para lá dos números, por Gonçalo Caleia Rodrigues, engenheiro agrónomo, doutorado em Engenharia de Biossistemas e ex-secretário de Estado da Agricultura.

Gonçalo Caleia Rodrigues alertou para a progressiva redução da área agrícola, com especial incidência na Madeira, o que se relaciona com a fraca aposta no sector. O Orçamento da Região tem uma fraca dotação orçamental. Por exemplo, corresponde a 5% do orçamentado para a presidência.

Tem havido uma desaposta clara no sector primário, incluindo as pescas, o que significa uma desaposta no território. Manter as pessoas na terra é a melhor forma de defender o território.

O ORAM não cria capacidade de haver investimento no sector primário.

“Aquilo que é investimento na agricultura não existe.”

Gonçalo Caleia Rodrigues identificou a desaposta na agricultura como uma característica dos governo de direita. “Como é que podemos achar que com um esforço de 20 milhões de euros em como anos podemos fazer alguma coisa pela agricultura da Madeira?”