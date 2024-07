Orçamento Regional e Plano de Investimentos aprovados na generalidade

As propostas do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024 e do Plano e Programa de investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) foram, hoje, aprovadas na generalidade no Parlamento regional.

O PIDDAR, no valor de 878 milhões de euros, foi aprovado com os votos favor do PSD e CDS.

O PS, PAN e Chega abstiveram-se, enquanto o JPP e a IL votaram contra.

O ORAM/2024, no valor de 2.195 milhões de euros, foi aprovado com as mesmas votações.

Na intervenção de encerramento, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, enfatizou que o aumento dos rendimentos e do emprego, o controlo da taxa de inflação, a sustentabilide orçamental e a redução fiscal são os “pilares” do Orçamento da Madeira para 2024.