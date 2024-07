Governo Regional corta no número de professores destacados fora das escolas

No próximo ano lectivo, a Secretaria Regional de Educação vai autorizar 387 destacamentos de professores para trabalhar fora das escolas onde estão colocados. São menos 50 do que há três anos. O Governo quer dar prioridade à Educação e por isso tem limitado destacamentos de professores. Entre as não aprovações surgem projectos apresentados para execução em entidades educativas particulares sem acordo de cooperação com o Governo, clubes desportivos e outras associações. O tema faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página diz respeito ao Summer Opening, festival que terminou ontem em cheio e a pensar em 2025. Em quatro dias, o evento registou 20 mil entradas. A organização critica os pedidos de bilhetes à borla. Na última noite o rapper madeirense Van Zee foi um dos mais aplaudidos.

Nesta edição ficamos ainda a saber que Medeiros Gaspar, ex-chefe de gabinete do presidente do Governo, é o novo director da Cultura, completando a equipa da Secretaria de Economia, Turismo e Cultura. Luís Miguel Rosa sai da ARAE.

Há também a informação de que a Câmara de Machico vai viabilizar a construção de um novo hotel e que quer ampliar a marina para o Caniçal.

Por fim, José António Camacho e Antonieta Gardner foram os grandes vencedores do Torneio DIÁRIO que assinalou ontem uma década consecutiva de uma parceria de sucesso, para continuar, com o Clube do Santo da Serra. Henrique São Marcos dos Reis alcançou o melhor resultado gross, com 76 pancadas.