Governo vai avançar com intervenção na Escola Horácio Bento de Gouveia

“O Governo Regional irá iniciar uma intervenção na Escola Básica dos 2 e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, mais conhecida como Escola da Cruz de Carvalho”, anunciou hoje o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, na sessão comemorativa do Dia da Freguesia de São Pedro.

Pedro Fino – que representou o presidente do Governo Regional no momento solene, que decorreu, esta manhã, nos claustros do Convento de Santa Clara – explicou que os trabalhos a realizar “reabilitarão toda a escola, com particular incidência na sua infra-estrutura desportiva, uma vez que se constatou a necessidade de se proceder a uma série de obras de beneficiação nos três campos polidesportivos (dois cobertos e um descoberto) e um ginásio coberto”.

“Agora que o Orçamento está aprovado iremos avançar com este importante investimento, dotando esta escola das melhores condições para a prática do desporto e do ensino”, sublinhou o governante.

Na sua intervenção, Pedro Fino destacou igualmente o trabalho desenvolvido pelo Governo na conservação do património da freguesia de São Pedro – uma das “mais ricas do concelho do ponto de vista arquitectónico e patrimonial” –, em articulação com a junta local e a Câmara Municipal do Funchal.

“São Pedro, pela sua actual importância como núcleo histórico, necessita de uma atenção especial”, sublinhou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Fino destacou, a propósito, a intervenção que se encontra a decorrer na Capela de São Paulo. Construída no final do século XV e início do século XVI e propriedade da Diocese do Funchal, está classificada como Imóvel de Interesse Público, mas encerrada ao culto há cerca de 14 anos.

Da responsabilidade da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, esta obra de recuperação iniciou-se em Dezembro de 2023. O objectivo – conforme explicitou– passa por “recuperar todos os elementos decorativos e construtivos de relevante valor patrimonial e artístico, removendo ou adaptando elementos introduzidos mais recentemente, no sentido de harmonizar as várias construções executadas ao longo de quase seis séculos, valorizando assim o monumento e, em simultâneo, o centro histórico da cidade”.

“Este executivo tem vindo, de facto, a apostar na valorização do nosso património cultural. Esta obra da Capela de São Paulo, a segunda mais antiga da Madeira, é mais um exemplo dessa preocupação que tem norteado a actuação do Governo Regional, tal como já aconteceu, por exemplo, com as obras dos tectos mudéjares da Sé Catedral do Funchal, do Convento de Santa Clara, na Casa Museu Frederico de Freitas, no Museu das Cruzes”, enfatizou o governante.

Fino apontou ainda que o Governo Regional, através da PATRIRAM, encontra-se a reabilitar um edifício na Rua de São Pedro para albergar serviços públicos. “Estas intervenções têm, sem dúvida, contribuído para a reabilitação urbana e para a revitalização e dinamização de São Pedro, tendo em vista, em simultâneo, a preservação da memória histórica e o desenvolvimento económico e social da freguesia”, sustentou.

O secretário com a tutela das Infraestruturas prosseguiu, enumerando os vários apoios concedidos pelo executivo, nos sectores da saúde, social e empresarial, indicando sobre este último ponto que “foram contabilizados 519 projectos com um montante de incentivo aprovado superior a 10 milhões de euros” em São Pedro. As candidaturas aprovadas inserem-se em diversos sistemas de incentivos lançados no âmbito do Programa Madeira 14-20.

Na habitação prometeu “continuar, sobretudo, a desenvolver uma política de habitação socialmente justa e equilibrada, que tenha em conta as novas dinâmicas e realidades económicas e sociais que a conjuntura tem imposto em toda a Europa a que pertencemos”. “Continuaremos, por isso, com o processo de construção e aquisição de habitações de modo a aumentar o nosso parque habitacional público”, vincou.

Em dia de rescaldo de aprovação do Orçamento Regional para 2024, Pedro Fino fez questão de deixar também uma nota política. “O Parlamento aprovou finalmente o Orçamento da Região para o ano em curso. E o Tribunal de Contas divulgou o relatório da auditoria que efectuou à primeira fase do Hospital Central e Universitário da Madeira. Os dois factos frustram os intentos dos que têm tentado por todos os meios radicalizar a política madeirense e travar o trabalho do Governo e o desenvolvimento da Região (…). E hoje, neste dia de aniversário da Freguesia de São Pedro, esse facto tem de merecer da parte do Governo o devido sublinhado. No fundo, essa derrota é uma vitória de todos nós”, disse.

Pedro Fino concluiu a sua intervenção, louvando “todo o trabalho feito pela equipa que está à frente desta junta de freguesia, na proximidade com as pessoas que cá vivem e na dinamização dos seus espaços” e reiterando o “apoio e total disponibilidade” do Governo Regional “para continuar a colaborar com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal, em benefício da população residente, e de quem nos visita, e da melhoria das suas condições de vida”.