Alunos e professores da ‘Gonçalves Zarco’ estão de parabéns

“Como presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e em nome de toda a minha equipa, endereço os parabéns a todos os nossos alunos e professores pelo trabalho desenvolvido, nomeadamente na disciplina de Inglês (Ensino Secundário), que nos valeu o 1.º lugar do ranking de entre as escolas do concelho do Funchal (85.º a nível nacional), com uma média de 16,43 valores”, começou por apontar Ricardo Barcelos. “Ainda assim, essa não foi a única disciplina em que os resultados dos nossos alunos merecem ser enaltecidos, pois em Geografia A obtivemos o 2.º lugar do mesmo ranking concelhio (88.º a nível nacional), sendo que a média se cifrou nos 12,60 valores”, acrescentou, antes de concretizar que “os resultados alcançados nas disciplinas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MAC’s), com 10,68 valores, e de Filosofia, com 10,16 valores, são também eles de registar, pois colocam-nos no 3.º lugar de entre as escolas Funchal”, destacou.

Sobre o ranking das escolas hoje divulgado, o presidente da ‘Gonçalves Zarco’ relativiza a má classificação atribuída à ‘sua’ escola.

“Ainda assim, e apesar da satisfação pelos bons resultados alcançados, não posso deixar de referir que estes rankings valem o que valem, pois há múltiplos factores que os influenciam e que normalmente não são tidos em conta. A começar pelos contextos familiares dos nossos alunos, dos quais 56% são beneficiários da Acção Social Escolar (ASE), o que desde logo os afasta daquele leque de discentes de outros estabelecimentos de ensino que usufruem de explicações individualizadas e que lhes permitem apresentar-se a exame muito mais bem preparados do que os demais, a que acresce o facto de cerca de 21% dos nossos alunos usufruírem de Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão (MSAI)”, aponta. Mas não só. “Enquanto nós trabalhávamos e continuamos arduamente a trabalhar no sentido de aumentar o número de alunos a cada ano lectivo que passa, outras há que se dão ao luxo de os seleccionar pelas classificações que apresentam, e nesse sentido podemos dizer que esta é uma luta extremamente desigual”, afirma. Argumentos para concluir que “por todas as razões apresentadas, estamos muito orgulhosos do trabalho dos alunos e respectivos professores”, reforça.

Ricardo Barcelos aproveita a título de complemento para reforçar que “seria mais justo uma separação dos rankings – o das escolas públicas e o das escolas privadas – como forma de minimizar as discrepâncias existentes e que já dei conta, deixando bem claro que os alunos, independentemente das escolas que frequentam, são os menos culpados da forma como os rankings são feitos”, salienta.

Depois de analisar os resultados dos exames do Ensino Secundário, faz questão de vincar que toda a equipa que lidera está “igualmente orgulhosa dos alunos e dos professores que trabalharam para os melhores resultados possíveis nas provas Finais de Português e de Matemática do 9.º ano de escolaridade. E a esse respeito, não tenho dúvidas de que os 53,30 valores alcançados na disciplina de Português apresentam-se com um muito bom resultado, apesar de nos apresentarmos no 10.º lugar do ranking das escolas do concelho do Funchal, sendo que os 31,16 valores da disciplina de Matemática, não sendo aquilo que esperávamos, por todo o trabalho desenvolvido por discentes e docentes, não nos irá demover de continuar a trabalhar por forma a melhorarmos a performance também nessa disciplina”, concretizou.