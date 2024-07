PS promove debate centrado no tema 'O Orçamento Regional para lá dos números'

O tema 'O Orçamento Regional para lá dos números' foi o escolhido para o arranque do ciclo debates e ideias ‘RE:PENSAR A MADEIRA’, promovido pelo PS-Madeira. A primeira sessão acontece já amanhã, sábado, a partir das 10 horas, no Hotel Barceló Oldtown, no Funchal, aberta a todos os interessados.

Paulo Cafôfo explica que os socialistas pretendem promover a participação cívica e política, envolvendo militantes, simpatizantes e a sociedade civil em torno das áreas prioritárias para a Região e que, na óptica do PS, devem estar contempladas neste documento orientador, com vista a fazer face às reais necessidades dos madeirenses e porto-santenses. O tema vai ao encontro do que documento que será discutido na próxima semana, na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Queremos, com estes fóruns de debate, promover a reflexão e incluir os madeirenses, ouvindo também as suas ideias e os seus contributos para a construção das melhores soluções para os seus problemas”, adianta o presidente do PS-Madeira.

Aquilo que constatamos é que, por falta de vontade política e pelas prioridades invertidas dos sucessivos Governos Regionais, as soluções têm sido repetidamente adiadas e as dificuldades dos madeirenses têm vindo a agravar-se. É imperativo um novo modelo de desenvolvimento, que ponha em prática políticas concretas que beneficiem todos os madeirenses e que não satisfaçam apenas os interesses de alguns. Paulo Cafôfo

O líder socialista assume que o PS é a alternativa governativa, irá assumir uma postura coerente, responsável e de defesa do superior interesse da população, em oposição aos interesses instalados e à demagogia do PSD.

Este debate será composto por dois painéis. A primeira mesa redonda, sobre Economia e Finanças, vai abordar questões relacionadas com o turismo, o digital, a diversificação económica e a redução de impostos. Nela vão participar Sérgio Ávila, economista, deputado na Assembleia da República e ex-vice-presidente do Governo Regional dos Açores; Gonçalo Caleia Rodrigues, engenheiro agrónomo, doutorado em Engenharia de Biossistemas e ex-secretário de Estado da Agricultura; Eduardo Fermé, professor catedrático da área da inteligência artificial na Universidade da Madeira e doutorado em ciências da computação; e Sérgio Gonçalves, economista, eleito deputado ao Parlamento Europeu e ex-presidente do PS-Madeira.

Quanto ao segundo painel, vai debruçar-se sobre as áreas da Habitação, Saúde e Educação, contará com os contributos de Ana Cruz, jurista, docente na Universidade de Aveiro e especialista em habitação; Bruno Martins, arquitecto e ex-vereador na Câmara Municipal do Funchal; Sara Cerdas, médica, deputada ao Parlamento Europeu e eleita deputada à Assembleia Legislativa da Madeira; Gonçalo Jardim, enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria; e Cristina Trindade, professora doutorada em História Moderna e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.