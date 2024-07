CDU acusa Governo Regional de burlar pescadores de Câmara de Lobos

A CDU, esteve hoje no concelho de Câmara de Lobos onde denunciou "uma burla” do Governo Regional no que diz respeito à renovação da frota pesqueira do peixe-espada preto.

No decurso da iniciativa Ricardo Lume afirmou "a CDU sempre se debateu para que o Orçamento Regional disponibilizasse verbas para a renovação da frota pesqueira, principalmente a vocacionada para a captura do peixe-espada preto que continua a apresentar condições sub-humanas".

Lume referiu que "com o contributo decisivo da CDU foi possível obrigar o Governo Regional a colocar uma verba de 1 milhão de euros no Orçamento da Região para 2023 para a renovação da frota pesqueira, valor que na altura já considerávamos insuficiente, mas o mais grave é que nem sequer foi executado".

O Governo Regional referiu, na altura, que necessitava de uma autorização da União Europeia para conceder este apoio a fundo perdido para a renovação da frota pesqueira, autorização essa que segundo os próprios governantes foi concedida em dezembro de 2023 num montante de 5 milhões de euros para essa finalidade.

"Lamentavelmente, o PSD juntamente com os apoiantes CDS, Chega, IL e PAN, preparam-se para aprovar o Orçamento Regional para 2024 que apenas garante 1 milhão de euros para o apoio à renovação da frota pesqueira", considerou Lume.

"Mais uma vez o Governo de Miguel Albuquerque “burlou” os madeirenses e em particular os pescadores e armadores, acenando com um valor para a renovação da frota pesqueira, mas orçamentando um valor 5 vezes mais reduzido", concluiu o dirigente comunista.