Projecto da pintura das casas do Paul do Mar é para avançar

O projecto cromático previsto para as habitações do Paul do Mar está pendente apenas da resolução de “problemas burocráticos” porque “o procedimento já tem cabimento orçamental”. Quem o diz é o presidente da Câmara Municipal da Calheta que esta tarde, durante a abertura da festa da lapa, prometeu dar andamento ao processo.

“É um concurso público, com alguma dificuldade, com alguma burocracia mas que está em pleno andamento”, afirmou o edil calhetense agradecendo o apoio governamental que foi estabelecido para minimizar custos de uma obra que considera “importante” para o Paul do Mar a par da requalificação dos cacifos que esta semana foram entregues aos pescadores, recordou. “A próxima será o estudo cromático”, garantiu.

Para isso estão orçamentados 600 mil euros para que as casas entre o porto e a zona do cemitério sejam renovadas apresentando cores alternativas e que possa ser mais um elemento atractivo do ponto de vista turístico.

“Tivemos técnicos, tivemos também elementos da Junta de Freguesia do Paul do Mar e os proprietários das casas receberam-nos muito bem e foi efectivamente um sucesso”, adiantou o edil calhetense.

Estamos contentes

O presidente da Junta de Freguesia é porta-voz do sentimento da população: "Estamos contentes. É um projecto que vai valorizar a freguesia por isso temos um sentimento de alegria porque está próximo acontecer", comungava o autarca centrista.