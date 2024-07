Jantar tertúlia 'Memórias do Meu Pai Horácio Bento de Gouveia' a 20 de Julho

A celebração de mais um aniversário do Grémio Literário da Madeira será assinalada com um jantar tertúlia denominado 'Memórias do Meu Pai Horácio Bento de Gouveia', no sábado, dia 20 de Julho, às 20 horas, na Tas’ca O Principal, na Rua da Praia, 47, Funchal.

O orador convidado é Horácio Bento de Gouveia, advogado, que irá falar sobre o seu pai, o escritor Horácio Bento de Gouveia.

O evento requer inscrição prévia e os lugares são limitados. Inscrições e menu em: https://bit.ly/tertuliamemoriasdomeupai