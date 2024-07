DBRS mantém 'rating' de Portugal mas melhora tendência para positiva

A agência de notação financeira DBRS decidiu manter o 'rating' de Portugal inalterado em 'A', mas melhorou a tendência de estável para positiva, de acordo com um comunicado divulgado hoje.

"As tendências positivas refletem a avaliação da DBRS Morningstar de que as vulnerabilidades de crédito de Portugal continuam a diminuir, impulsionadas pelo rápido declínio no índice de dívida pública, bem como pela melhoria sustentada nas contas externas", lê-se no comunicado divulgado hoje.

A DBRS é a primeira agência de notação financeira a pronunciar-se no segundo semestre do ano. Segue-se a S&P, a 30 de agosto, a Fitch a 20 de setembro e a Moody's a 15 de novembro, fechando as avaliações em 2024.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.