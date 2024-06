Empresa de sacos de papel exporta 70% da produção

A fábrica de sacos de papel Noblepassion, Lda., situada no Santo da Serra, exporta pouco mais de 70% da sua produção, maioritariamente para países europeus, como a França e a Alemanha, mas também para os EUA.

Com uma facturação anual na ordem dos 2,5 milhões de euros e uma produção com 1.500 toneladas de papel, Francisco Lopes, um ex-emigrante na Venezuela que viu no regresso à terra-natal uma oportunidade de investimento, mostra interesse em reforçar, no futuro, a aposta na Madeira, mas coloca a estabilidade política como uma condição para que tal se venha a concretizar.

Com cinco anos de existência, esta empresa que tem beneficiado de apoios públicos emprega 21 pessoas e conta com uma nova linha de produção, assente nas novas tecnologias.

Confrontado com o porquê da escolha da Madeira para investir, Francisco Lopes fala nos apoios aos transportes e o valor agregado que conseguem alcançar na Região.