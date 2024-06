'Jackpot' de 26 milhões de euros no próximo sorteio

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas do Euromilhões, pelo que o 'jackpot' do próximo sorteio, que vai andar à roda na próxima terça-feira, sobe para 26 milhões de euros.

No estrangeiro, um apostador falhou por pouco na chave vencedora e conquistou o 2.º prémio no valor de 653 mil euros. Já em Portugal, depois dos 213 milhões de euros atribuídos no último sorteio a um feliz contemplado que registou a sua aposta em Ramalde, na cidade do Porto, o valor mais alto que alguém conseguiu foi o 4.º prémio: cerca de 1.900 euros.

Resultado do escrutínio divulgado pela Santa Casa da Misericórdia.



Conheça a chave do Euromilhões Já é conhecida a chave sorteada no Euromilhões desta sexta-feira.

Embora numa quantia menos avultada, outros 46 apostadores que registaram a sua aposta em Portugal recebem cerca de 141 euros, quantia referente ao 5.º prémio deste sorteio.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.