'Villa Funk' traz animação com sabor a Brasil até às Vespas

A discoteca Vespas recebe, a 13 de Julho, o baile Funk que tem vindo a conquistar Portugal. Trata-se do projecto Villa Funk, que conta com o DJ Gimmy, produtor do hit 'Bem-vinda à Favela'; MC Rodzilla, criador do conceito e apresentador oficial VILLAFUNK; e DJ Raffz já conhecido no Funchal e que integra agora o projecto na ilha da Madeira e no continente.

"Com quase 6 anos de história, o baile marca pelos seus espetáculos enérgicos onde é feita uma viagem com o público até ao coração daquilo que são os maiores hits do gênero musical", refere nota à imprensa, acrescentando que "durante o espectáculo são conhecidas as interações calorosas com o público e as habituais ofertas de brindes".