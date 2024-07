Casa de Saúde Câmara Pestana certificada no Modelo Europeu de Qualidade para os Serviços Sociais

A Casa de Saúde Câmara Pestana, localizada no Funchal, recebeu recentemente a certificação no Modelo Europeu de Qualidade para os Serviços Sociais, de acordo com o referencial EQUASS Assurance.

Segundo nota à imprensa, a instituição encara a certificação "muito mais que uma estratégia de visibilidade, mas sim uma questão de visão estratégica de querer «fazer o Bem, Bem feito» para toda a comunidade madeirense".

Esta é uma unidade de saúde " dirigida pelo Instituto das lrmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, IPSS com Fins de Saúde, orienta todos os seus recursos para alcançar os melhores resultados, com qualidade clínica e técnica, humanidade, rigor científico e inovação, no respeito pela individualidade da pessoa na área da Saúde Mental e Psiquiatria procurando a sustentabilidade, e na relação com os seus colaboradores".

Actualmente, tem lotação de 376 camas e conta com 314 colaboradores.