Cortes de energia eléctrica em alguns troços e túneis da VR3 de 22 a 26 de Julho

"Por motivo de manutenção de postos de transformação" será necessário proceder, a partir da próxima segunda-feira, ao corte de energia em alguns troços/ túneis da concessão ViaExpresso, na VE3", informou hoje a concessionária de serviço público responsável pela gestão, exploração e conservação das vias expresso regionais.

Desde modo, entre as 21 horas do dia 22 de Julho e as 01 horas do dia 23 de Julho haverá cortes na VR3, entre os km 14+700 e 16+750 (Túnel da Calheta).

Do mesmo modo, entre as 22 horas do dia 23 de Julho e as 04 horas do dia 24 de Julho verificar-se-ão cortes entre os km 18+055 e 20+650 (Túnel do Jardim Pelado).

No Túnel do Doutor, entre os km 12+550 e 14+700 da VR3, a interrupção, acontecerá entre as 22 horas do dia 24 de Julho e as 04 horas do dia 25 de Julho.

Entre os km 5+800 e 7+100 (Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar) o corte ocorrerá entre as 22 horas do dia 25 de Julho e as 01 horas do dia 26 de Julho.

Por fim, entre os km 0+620 e 2+050 (Túnel Ribeira Brava/Tabua), será interrompido o fornecimento de electricidade entre as 23:50 horas do dia 25 de Julho e as 04 horas do dia 26 de Julho.

"Os trabalhos estarão devidamente sinalizados", indica ainda a Via Expresso em comunicado, solicitando-se dos utentes "a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instruções que lhes sejam transmitidas no local".