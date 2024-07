Sindicato de Jornalistas espera que prémio sirva de incentivo ao jornalismo de investigação

A direção regional da Madeira do Sindicato de Jornalistas espera que o Prémio Emanuel Rodrigues sirva de incentivo para que os jornalistas possam, com o apoio das chefias da redação, realizar trabalhos jornalísticos de investigação. A 4.ª edição deste prémio distinguiu o jornalista do DIÁRIO Élvio Passos e o advogado João Lizardo, que lançaram o livro 'Presos Políticos no Estado Novo na Madeira'.

A obra editada pelo DIÁRIO resulta num estudo inédito sobre a actividade da PIDE na Madeira e que, com base na análise de mais de 100 mil documentos, revela a existência de mais de 1.800 presos políticos do Estado Novo na Madeira.

"O trabalho agora premiado vem reconhecer o trabalho que o jornalista Élvio Passos tem vindo a exercer na área do jornalismo de investigação e que pode ser lido nas páginas do Diário de Notícias do Funchal, onde exerce a profissão há algumas décadas", indica nota à imprensa.

A direcção do Sindicato de Jornalistas da Madeira fez-se representar pela secretária da direção do sindicato, Cláudia Sequeira.