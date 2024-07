Centro de Estudos Ibéricos premeia investigações espanholas e portuguesas

O Centro de Estudos Ibéricos atribuiu o Prémio Investigação, Inovação e Território 2024 (CEI-IIT) a seis projetos de onze investigadores de universidades de Portugal e Espanha, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Centro de Estudos Ibéricos (CEI), com sede na Guarda, revelou que foram premiados projetos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade do Algarve, da Universidad Santiago de Compostela (Espanha), da Universidad de Valladolid (Espanha), da Universidade do Minho e da Universidade da Beira Interior.

Cada projeto será apoiado no montante de 1.500 euros estando a sessão de entrega dos prémios e apresentação dos projetos prevista para outubro, em data a anunciar.

O júri do Prémio CEI-IIT, constituído por elementos das universidades de Coimbra e de Salamanca, do Instituto Politécnico da Guarda e da Câmara Municipal da Guarda, reuniu-se na segunda-feira e selecionou os seis projetos de entre os mais de trinta apresentados a concurso.

Foram distinguidos os projetos "Avaliação do potencial do Caminho jacobeu Zamorano-Português", de Xerardo Pereiro (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), Luís Vale (Instituto Piaget - Escola Superior de Saúde) e Octávio Sacramento (Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento -- UTAD); "Desafios e oportunidades para o trabalho digno e para o trabalho significativo em territórios de baixa densidade: uma visão tripartida", de Liliana da Costa Faria (Universidade do Algarve), e "Actuales paisajes rurales y viejas vias romanas Conectando los conventus Bracarenses y Lucensis", de Patricia Ana Argüelles Álvarez (Universidad Santiago de Compostela), Diego Piay e Laura Casal.

Também "Las Dehesas/Montados comunales ibéricas como valor patrimonial, ecológico y científico en áreas despobladas", de Miguel García Hidalgo (Universidad de Valladolid); "Paisagens Subterrâneas - extrativismo, desertificação e lições de resiliência", de Carla Marques de Barros Cruz (Universidade do Minho) e "Abordagem baseada em SIG para otimização de serviços de recolha de biorresíduos em municípios rurais de baixa densidade", de Bertha Santos (Universidade da Beira Interior) e Cláudia Mendes (Câmara Municipal de Oleiros) foram distinguidos.

O Prémio CEI-IIT -- Investigação, Inovação e Território visa apoiar trabalhos, projetos de investigação e outras iniciativas que revistam uma dimensão inovadora, contribuam para divulgar estudos, experiências e boas práticas que concorram para reforçar a coesão, a cooperação e a competitividade dos territórios fronteiriços e de baixa densidade.