Paulo Neves espera que a República defenda CINM

“É por demais evidente que o Centro Internacional de Negócios assume uma importância vital para a Madeira, seja do ponto da captação de investimento estrangeiro, seja ao nível das receitas arrecadadas ou do emprego qualificado gerado e é nessa medida que estamos confiantes e esperamos que o Governo da República, liderado pela AD, saiba valorizar este Centro e criar condições à sua maior dinamização, algo em que o Partido Socialista falhou, claramente, nos últimos oito anos". As palavras são do deputado do PSD-Madeira eleito à Assembleia da República, Paulo Neves, citado em nota de imprensa, na sequência da audição ao ministro da Economia que se realizou no âmbito da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, assim como dos vários contactos que tem vindo a estabelecer nesta matéria.

Uma defesa que o deputado reitera, tanto mais quando sublinha que a captação de investimento estrangeiro que é garantida através deste Centro Internacional e para a Madeira é, também, “um investimento que se capta para o País” e, portanto, todas as diligências que venham a ser tomadas no sentido da sua maior dinamização e valorização revertem, sempre, a favor do todo nacional.

E diz que, juntamente com os seus colegas de bancada, "continuará a assumir a defesa do Centro Internacional de Negócios como uma das suas prioridades, assim como a interceder, junto do Governo Central, nesta matéria", um Governo que considera ter a "abertura, a sensibilidade e o conhecimento que o PS negligenciou, quando era poder na República".