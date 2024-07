DRS avalia qualidade das águas balneares até Outubro

Está a decorrer até Outubro o Programa de vigilância da qualidade das águas balneares costeiras da Região Autónoma da Madeira, levado a cabo pela Direção Regional da Saúde (DRS), através da Divisão de Licenciamento e Saúde Ambiental (DLSA) e do Laboratório Regional de Saúde Pública. Só em 2023 foram feitas 501 análises a águas balneares costeiras, entre análises previstas e extraordinárias, tendo como resultado 83% das praias com qualidade excelente

Este é um programa que se executa há mais de 30 anos, com o objectivo de aferir a qualidade das águas balneares da Região, avaliando-as com base na legislação europeia e nacional, em normas da Organização Mundial de Saúde, Direção-Geral da Saúde e da Associação Bandeira Azul.

Além das águas, são ainda avaliadas as zonas envolventes da praia, nomeadamente infraestruturas de apoio (instalações sanitárias, bares, duches, primeiros socorros, …), segurança balnear, salubridade e informação aos utentes.

"Este é um Projeto multissectorial que conta com a colaboração de entidades com competências nos domínios da qualidade da água e da segurança balnear na Região, nomeadamente a Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, Autoridade Marítima, Autoridades de Saúde, Autarquias, concessionários de praia, Frente Mar - Funchal, Águas e Resíduos da Madeira, Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo", refere nota à imprensa.

Os resultados das análises são públicos, estando disponíveis para consulta no site da Agência Portuguesa do Ambiente em https://snirh.apambiente.pt e através da app “Águas Balneares”.

Em 2024, o Programa estende-se a 65 águas balneares em todos os concelhos da Região, estando prevista a realização de 372 análises, a efetuar de 15 de Abril e 31 de Outubro.