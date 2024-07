O que é que as cadeiras de escritório de qualidade podem fazer pela sua produtividade?

Vamos falar de produtividade e de como ser mais eficiente no seu trabalho?

A par do seu bem-estar e saúde, usar cadeiras de escritório de qualidade pode ter um impacto gigante na qualidade do seu trabalho, maximizando a sua produtividade e eficiência. Se não acredita, nós explicamos-lhe – e demonstramos-lhe - como!

Quando falamos de uma cadeira de escritório de qualidade, referimo-nos às cadeiras ergonómicas. Este tipo de cadeira tem tanto de confortável, como de vantagens para a saúde e bem-estar. Os seus apoios extra focam-se em zonas críticas, como a região lombar, os braços ou o pescoço, assegurando uma boa postura e zelando pela sua saúde. É que não são apenas as costas que sofrem com uma má postura. Também a circulação sanguínea, assim como a sua capacidade respiratória pode ser seriamente afectada quando passa demasiado tempo numa cadeira menos apropriada e numa posição pouco favorável. Agora tenha em conta todas as horas que passa por dia – e por semana e por mês – sentado(a) na mesa do escritório! Ou seja, fica bem claro a importância de investir numa cadeira de escritório com qualidade.

Como é que uma boa cadeira o pode tornar mais produtivo?

Só pelo facto de preservar a sua saúde e de contribuir para o seu bem-estar, uma boa cadeira já fará muito pela sua eficiência laboral.

Ergonomia não é ficção científica. É, sim, uma tecnologia avançada. O que queremos com isto dizer é que as cadeiras de escritório ergonómicas são especialmente projectadas e concebidas para proporcionar e promover uma postura mais saudável e confortável durante várias horas. Deste modo, é possível trabalhar de forma focada e cómoda por mais tempo sem que, no fim, acabe por “pagar a factura”.

Pelo meio, também a sua relação e forma de estar no trabalho acaba por ser afectada - e, neste caso, beneficiada. Posto isto, uma boa cadeira pode ser uma grande aliada na hora de evitar situações como dores de corpo, cansaço muscular e mental, entre outros problemas.

Também é importante perceber que não há uma cadeira ideal, visto que deverá optar por um modelo que se adeque a si e ao seu corpo. Ou seja: encare uma cadeira como uma extensão do seu corpo.

Onde comprar cadeiras de escritório de qualidade?

A par da de uma cadeira de qualidade, existem outros factores que podem influenciar a sua produtividade:

• Exposição à luz natural;

• Luz artificial fria;

• Levantar-se com frequência para exercitar o corpo, nem que seja apenas por uns minutos;

• Rodear-se de plantas;

• Mantenha-se hidratado;

• Opte por snacks saudáveis.

Voltando à cadeira de escritório de qualidade, encare-a como a um investimento a longo prazo. Pelo seu trabalho e pela sua saúde, vai ver que vai valer bem a pena!