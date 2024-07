Projecto 'Passo a Passo' e acesso à Escola Virtual são para continuar em Câmara de Lobos

O projecto 'Passo a Passo' e o acesso à Escola Virtual, por parte de todos os alunos do 1.º ciclo são dois dos investimentos, na área da Educação, que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai continuar a apoiar no próximo ano lectivo. Isso mesmo ficou patente na reunião do Conselho Municipal de Educação de Câmara de Lobos, que ontem se reuniu.

Esta foi a primeira reunião presidida por Leonel Silva, na qualidade de presidente da autarquia, que na ocasião aproveitou para enaltecer o papel relevante que as escolas e instituições que trabalham na área geográfica do concelho têm tido, para que alguns dos estigmas associados a Câmara de Lobos desaparecessem.

O autarca comprometeu-se a manter o nível de investimento nesta área e incentivar a introdução de projectos inovadores, de forma a elevar a qualidade do ensino ao nível concelhio.

No balanço positivo ao anterior ano lectivo relevou-se "boa oferta de educação de adultos e de formação profissional ao nível concelhio; realização de um trabalho notável na área da Educação Especial, sendo Câmara de Lobos o concelho que mais investe nesta área; realização de um elevado número de visitas de estudo nas escolas, devido à disponibilização de transportes por parte da autarquia, permitindo aos alunos frequentar muitas atividades fora do espaço escolar; excelência do projeto Passo a Passo, pois tem assumido um papel crucial na promoção da inclusão, do bem-estar e do desenvolvimento das crianças com necessidades educativas especiais no concelho de Câmara de Lobos".