Nani a analisar propostas para continuar a jogar e desfrutar do futebol

O jogador internacional português Nani assumiu hoje que está a analisar propostas para poder continuar a jogar futebol, considerando que ainda tem força e energia para contribuir dentro de campo em alguma equipa.

"Já atingi tudo, não tenho mais metas para atingir. O meu auge já foi e foi bonito, eu diverti-me muito e estou muito orgulhoso. Olho para oportunidades que sejam boas e para poder continuar a desfrutar do futebol. É uma paixão difícil de deixar quando se sente ainda força e energia. Sei que eu ainda sou capaz de fazer vibrar os adeptos com momentos dentro do campo. Ainda quero desfrutar do futebol e estou aberto a jogar mais alguns aninhos", afirmou o futebolista, com 37 anos, em declarações à imprensa.

Nani é um dos acionistas da nova SAD do Sintrense, do Campeonato de Portugal, e, à margem do evento de apresentação do projeto, que pretende colocar o clube na elite do futebol português, falou sobre o seu futuro breve, porque se encontra sem clube.

"Tenho algumas propostas e estou a analisar. Neste momento, estou mais a desfrutar das férias com a família", contou, admitindo que pode ser em Portugal ou estrangeiro.

Instado a comentar a prestação da seleção portuguesa de futebol, com a qual ergueu o troféu de campeão europeu em 2016, no Campeonato da Europa que ficou concluído esta semana, com o triunfo da Espanha, Nani considerou que "há um futuro brilhante".

"Vi com bons olhos a seleção, jogaram muito bem. Acredito que todos os portugueses queriam mais e ficou bem visto que podíamos ter feito mais, mas nós temos um futuro brilhante. É continuar a trabalhar e a sonhar", apontou o internacional por 112 vezes.

Nani começou a notabilizar-se no Sporting, tendo no currículo passagens pelos ingleses do Manchester United, pelos turcos do Fenerbahçe e do Adana Demirspor, pelos espanhóis do Valência, pelos italianos da Lazio e do Veneza, pelos norte-americanos do Orlando City e pelos australianos do Melbourne Victory.