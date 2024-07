Carro pega lume na Via Rápida e deixa trânsito caótico

Uma viatura ligeira incendiou-se, esta tarde, quando circulava em via rápida, mais precisamente no Túnel do Cabo Girão, no sentido Funcha - Ribeira Brava.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com uma viatura pesada e três operacionais, mas pouco conseguiram fazer, visto que o veículo ficou todo consumido pelas chamas. Porém, não há registo de qualquer ferido.

Devido a todo o aparato, a PSP cortou o trânsito naquela zona do troço e obrigou as restantes viaturas a voltarem para trás, em contra mão, até a saída da Ribeira da Alforra, onde a autoridade policial está a desviar o trânsito.

A circulação rodoviária está de tal forma caótica que as filas de trânsito já se estendem por mais de 5 km, até para lá da descida de Santa Rita.