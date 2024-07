Sérgio Gonçalves confirmado como membro efectivo da Comissão do Desenvolvimento Regional

Sérgio Gonçalves vai ser membro efectivo da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu.

Esta Comissão é responsável pela política de coesão da União Europeia, que é um instrumento fundamental para promover o crescimento regional e reduzir as disparidades económicas e sociais em toda a União Europeia.

Nesta Comissão, o deputado Sérgio Gonçalves tem como objectivo ficar responsável pela negociação de dossiês relacionados com as regiões ultraperiféricas de forma a garantir que as especificidades e necessidades destas regiões são devidamente consideradas na distribuição de fundos europeus.

Além disso, Sérgio Gonçalves participou hoje na eleição do Coordenador dos Socialistas Europeus nesta Comissão, que coube ao deputado Marcos Ros Sempere, que já tinha assumido estas funções no mandato anterior.