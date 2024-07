Sérgio Gonçalves toma de posse em Estrasburgo

O socialista, Sérgio Gonçalves, o único deputado madeirense eleito nas Europeias de 9 de Junho, toma hoje posse como eurodeputado, na cidade francesa de Estrasburgo. Foi o 8.º da lista e o último do PS a ser eleito.

A primeira sessão plenária do novo ciclo institucional da União Europeia (UE) arranca esta terça-feira, 16 de Julho, começando desde logo com a eleição do novo líder da assembleia europeia para um período de dois anos e meio (primeira metade do mandato).

Antes dessa sessão, os deputados recém-eleitos vão formar grupos políticos tendo em conta as suas afinidades políticas.

Nesta primeira sessão plenária em Estrasburgo, serão ainda eleitos os novos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu e os cinco questores, entre terça e quarta-feira, bem como organizar as comissões parlamentares, cuja composição será anunciada na sexta-feira.

"Objectivos do PS foram cumpridos" com eleição de Sérgio Gonçalves, destaca Cafôfo Sérgio Gonçalves, o candidato do PS pela Madeira foi eleito ao Parlamento Europeu. Paulo Cafôfo, líder socialista, afirmou que os "objectivos do PS na Madeira foram cumpridos".

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 A Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal promove uma conferência de imprensa, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, que terá como tema "propostas da Iniciativa Liberal para o Orçamento Regional de 2024".

11h30 Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças que terá como ponto único da ordem de trabalhos a audição parlamentar ao secretário Rogério Gouveia, com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com a “Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024” e a “Proposta do Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2024 – PIDDAR 2024”, bem como analisar os pareceres emitidos pelas Comissões Especializadas Permanentes e pelo Conselho Económico e Social da Região Autónoma da Madeira.

11h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o novo estabelecimento ‘Cortes Mágicos – Salão Infantil’, no Conjunto Habitacional da Várzea, no Funchal.

12h00 O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa Regional, que terá como porta-voz, o deputado Miguel Ganança.

15h30 A CDU realiza uma iniciativa política sobre "práticas criminosas por parte da governação", na pedreira/britadeira do Porto Novo, em Santa Cruz, estando prevista uma intervenção política do coordenador regional, Edgar Silva.

18h30 A Comissão Política do PS-Madeira reúne-se esta terça-feira, na sede do partido. As declarações à comunicação social estão previstas para as 19 horas.

Cultura

18h00 O Salão Nobre do Palácio de São Lourenço acolhe esta terça-feira o recital de guitarra clássica a solo "Cordas polifónicas", de Francesco Luciani. Este guitarrista, compositor, professor e formador tem desenvolvido a sua carreira artística profissional em toda a Europa, África e América Latina. O programa incluirá músicas para guitarra clássica desde o século XVII até aos nossos dias. Este recital é de entrada livre e não requer inscrição prévia, estando apenas condicionada à lotação da sala.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 16 de Julho:

1212 - Castela, Navarra e Aragão, com o exército de Afonso II de Portugal, derrotam os mouros almóadas, na Batalha das Navas de Tolosa, e impedem a expansão do Islão.

1547 - O Tribunal Apostólico ou Nunciatura é instituído em Portugal, a pedido de D. João III.

1782 - Estreia a ópera do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart "O Rapto do Serralho", em Viena.

1918 - Execução do Czar da Rússia, Nicolau II, da Czarina Alexandra e seus cinco filhos, pelas autoridades bolcheviques, em Ekaterinburgo. 1925 - Abre, em Bagdade, o primeiro Parlamento iraquiano eleito.1941 - II Guerra Mundial. Forças alemãs rompem a chamada Linha Estaline, na União Soviética (URSS), e tomam a cidade de Smolensk.

1942 - As forças nazis, com o apoio da polícia francesa, prendem 13 mil judeus, dos quais quatro mil crianças, que enviam para os campos de extermínio.

1945 - II Guerra Mundial. Explode a primeira bomba atómica no deserto do Novo México, Estados Unidos.

1947 - O Parlamento britânico aprova a independência da Índia, que será proclamada a 15 de agosto.

1965 - Inauguração do túnel do Monte Branco, que liga a França e a Itália, sob os Alpes.1969 - Lançamento da nave espacial norte-americana Apolo 11, de Cabo Canaveral, na Florida. A bordo o comandante Neil Armstrong, o piloto do módulo de comando Michael Collins e o piloto do módulo lunar Edwin "Buzz" Aldrin, com a missão de levar o homem à lua.

1974 - A Guiné-Bissau faz o pedido formal de adesão às Nações Unidas. A independência do país fora reconhecida pela organização em 1973.

1985 - Morre, aos 67 anos, o romancista alemão Heinrich Böll, Prémio Nobel da Literatura em 1972, autor de "A Honra Perdida de Katharina Blum".

1988 - A velocista norte-americana Florence Griffith Joyner bate o recorde mundial dos 100 metros em 10,49 segundos.

1990 - Malta pede a adesão à União Europeia.1991 - Cuba liberta o mais antigo preso político, Mário Chanes de Armas, depois de 30 anos de prisão.- Na declaração política adotada na Cimeira de Londres, os sete países mais ricos (G7) confirmam o apoio à Perestroika (reestruturação política da União Soviética) e ao Presidente Mikhail de Gorbatchov.1992 - A Assembleia da República aprova o projeto de Lei da Greve.

1999 - Morre, aos 38 anos, num desastre de avião, John F. Kennedy Jr, filho do Presidente dos Estados Unidos John F.Kennedy (1917-1963).

2001 - O Presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo chinês, Jiang Zemin, assinam em Moscovo, Rússia, pela primeira vez em 50 anos, um "Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação" que pretende fundar as bases de uma paz "eterna" em benefício das "gerações futuras".

2002 - As autoridades nova-iorquinas apresentam seis planos preliminares para a reconstrução do local do World Trade Centre.2003 - Golpe de Estado em São Tomé e Príncipe. São detidos os deputados, a primeira-ministra, Maria das Neves, e os membros do Governo.

- Morre, aos 77 anos, a cantora cubana Célia Cruz, considerada a "rainha da salsa".

2005 - Grupo de militares para-comandos da Guiné-Bissau tenta tomar o Ministério do Interior, os confrontos provocam um morto, dois feridos e quatro detidos.

- Lançamento mundial da sexta aventura de Harry Potter, "Harry Potter and the Half-blood Prince", de J.K. Rowlling.

2006 - Israel bombardeia o aeroporto de Beirute e destrói as instalações da televisão do movimento xiita Hezbollah na capital libanesa.

- Morre, com 66 anos, Cipriano Martins, advogado, antigo deputado do PSD e ex-governador civil de Coimbra.

2007 - Começam a funcionar em Lisboa 21 radares de controlo da velocidade e aplicação de multas.

- Abre, em Lisboa, uma unidade da Clínica dos Arcos, licenciada para interrupções voluntárias da gravidez.

- Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter causa 10 mortos e mais de 1.000 feridos na região de Niigata, norte do Japão, e um incêndio com fuga radioativa na central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa.

2008 - A Câmara de Lisboa aprova em reunião do executivo municipal a cedência da Casa dos Bicos para a instalação da Fundação José Saramago, que acolherá a biblioteca do autor Prémio Nobel da Literatura em 1998.

2010 - O presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Carlos Tavares, é eleito responsável máximo do Comité de Reguladores Europeus.

2012 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia positivamente o cumprimento das metas traçadas e disponibiliza de imediato mais 1,48 mil milhões de euros ao abrigo do programa de ajuda externa a Portugal.

- Morre, aos 71 anos, Jon Lord, músico de rock britânico, antigo teclista da banda Deep Purple.

2013 - O ciclista Rui Costa (Movistar) vence a 16.ª etapa da Volta a França em bicicleta, que liga Vaison-la-Romaine a Gap, conquistando a sua segunda vitória na prova francesa.

2015 - A Procuradoria da República em Brasília abre um inquérito para investigar o ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva por suposto tráfico de influências a favor da construtora Odebrecht.

- Os ministros das Finanças da zona euro dão um acordo de princípio, numa reunião do Eurogrupo por teleconferência, a um empréstimo intercalar de sete mil milhões de euros à Grécia.

- O Parlamento grego aprova o acordo, alcançado a 13 de julho com os líderes da zona euro, para permitir o terceiro resgate financeiro do país, que pode chegar aos 86 mil milhões de euros.

2016 - Morre, aos 78 anos, Alan Vega, músico norte-americano e vocalista dos Suicide.

2017 - Morre, aos 77 anos, George Romero, realizador norte-americano e pioneiro do cinema de terror do género "zombie".

2019 - A alemã Ursula Von der Leyen é eleita pelo Parlamento Europeu para a presidência da Comissão Europeia.

- Morre, com 66 anos, Johnny Clegg, músico sul-africano e opositor ao 'apartheid', apelidado de "Zulu Branco".

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma aprovado em Conselho de Ministros que autoriza o Estado a reforçar a posição na TAP para 72,5% pelo montante de 55 milhões de euros.

- O ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, é nomeado governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa, cujo mandato terminou em 08 de julho, depois de 10 anos no cargo.

2023 - Morre, aos 76 anos, Jane Birkin, cantora e atriz britânica, premiada no Festival de Cinema de Cannes com "Le Knakck", de Richard Lester, em 1965 e "Blow-Up", de Michelangelo Antonioni, em 1967. Na música, um dos seus álbuns de maior prestígio, "Baby Alone in Babylone", foi premiado com um disco de ouro, distinção que voltou a alcançar com "Arabesco", em 2002.

- Morre, aos 68 anos, Luís Patrão, advogado e político, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, presidente do Turismo de Portugal entre 2006 e 2011. Era desde 2014 responsável pela administração e pelas finanças do PS.

PENSAMENTO DO DIA

Sobre todos aqueles que o poder da vida preenche, o destino desce por vezes, numa súbita iluminação, que será a sua graça e o seu lamento Heinrich Böll (1917-85), escritor alemão, Nobel da Literatura

Este é o centésimo nonagésimo oitavo dia do ano. Faltam 168 dias para o termo de 2024.