Velejadores da Transquadra já de olhos postos na Madeira

A Regata internacional Transquadra apresta-se para festejar a chegada das primeiras embarcações da sua primeira etapa, durante esta segunda-feira, ao final do dia, e em plena baía da cidade do Funchal.

Durante a manhã de hoje toda a frota, que começou com 47 embarcações, navega toda em pleno oceano atlântico e já de olho no arquipélago da Madeira.

As quatro embarcações integram a frota do Mediterrâneo e que largaram da cidade francesa de Marselha cumprem o seu 11.º dia no mar, enquanto o ‘grosso’ da frota, denominada por frota Atlântica, que largou da cidade de La Turballe navega há já oito dias.

A embarcação ‘Coco’, que conta com os velejadores Frédéric Ponsenard e Paolo Manganelli lideram a frota do Mediterrâneo e estavam a cerca de 217 milhas náuticas da Madeira, pelas 15 horas de hoje. Já a frota Atlântico tem como líder a embarcação ‘Ose’ de Eric Guignet e Tangi Caron.

Actualmente a frota navega com ventos a soprarem em média entre seis a sete nós de intensidade, mas a aproximação à Madeira deverá ser feita com vento fraco.

A Transquadra é uma regata transatlântica única no seu modelo e espírito, com homologação pela Federação Francesa de Vela, aberta a velejadores amadores com mais de 40 anos. É uma competição que combina aventura, amizade e convívio, disputada em duas etapas: a primeira no Verão, até à Madeira, e a segunda no Inverno seguinte, rumo às Antilhas. Este formato facilita a participação de velejadores que precisam conciliar a competição com as suas agendas profissionais e familiares.

Esta 11.ª edição reúne 47 barcos (74 velejadores), dos quais quase metade partirá sozinho (Solo). Este evento já decorre no arquipélago da Madeira desse 1993 (primeiro no Porto Santo, depois na Madeira – Quinta do Lorde e agora pela segunda vez no Funchal).

A organização da prova é do Clube Nautique Hoëdicais sediado na Ilha Francesa de Hoëdic e conta com o Clube Naval do Funchal na importante missão de clube anfitrião na região e de receber e organizar a chegada e largada da Ilha da Madeira.

A parceria entre o Clube Nautique Hoëdicais e o Clube Naval do Funchal tem já quatro anos, mas a ligação da Transquadra com a Madeira ultrapassa os 30 anos.