Alexandre Ozon, no seu 'Team 2 Choc' foi o primeira embarcação solitário a concluir a primeira etapa da edição de 2024 da Transquadra. Depois de ter saído no dia 7 de Julho do portoa de La Turballe, o velejador cortou a linha de chegada em mares madeirenses pelas 5:29.25 horas de hoje.