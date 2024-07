‘Primeiros’ da Transquadra esperados esta madrugada na Madeira

Frédéric Ponsenard e Paolo Maganelli a bordo do ‘Coco’ e a dupla Eric Guigné/Tangi Caron da embarcação ‘Ose’, um deles será o grande vencedor, em tempo real da primeira etapa da Regata internacional Transquadra de 2024.

Tal como avançado ontem pela organização francesa, as primeiras embarcações desta regata transatlântica que partiram de França, nomeadamente desde Marselha – quatro embarcações – e de La Turballe (43 embarcações) deverão cortar a linha de chegada instalada junto à Quinta do Lorde no Caniçal por volta da hora da manhã desta terça-feira.

A embarcação Coco, que integra a frota do mediterrâneo e que partiu de Marselha conta com alguma vantagem ao longo do dia de hoje em relação ao ‘Ose’ da frota atlântica e que cumpre o seu nono dia a navegar. A dupla Frédéric Ponsenard e Paolo Maganelli estavam a cerca de 67 milhas naúticas da Madeira, pelas 14h30 de hoje, enquanto Eric Guigné/Tangi Caron tinham pela frente, pelas 14h30, 81 milhas náuticas até à linha de chegada.

Pela primeira vez em 11 edições da Transquadra, e desde o momento em que os organizadores – Federação Francesa de Vela e Clube Nautique Hoëdicais, mais conhecidos como ‘Rouges’ - criaram a largada da primeira etapa em dois portos, um no atlântico e outro no Mediterrâneo, as duas frotas deverão cortar a linha de chegada, na Madeira, quase em simultâneo.

Em relação ao ‘grosso’ da frota da edição deste ano, deverá cortar a linha de chegada durante todo o dia de terça-feira e de quarta-feira.