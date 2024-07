PS defende mais apoio ao sector primário e propõe o pastoreio dirigido

O PS-Madeira considera "urgente a implementação de medidas concretas" para a valorização da produção regional, de modo a travar "o declínio da agricultura e da pecuária e, simultaneamente, aumentar os rendimentos de quem se dedica ao sector primário".

Paulo Cafôfo, que esta tarde visitou a Feira Agropecuária do Porto Moniz, criticou "a ineficiência" das políticas que têm vindo a ser seguidas pelos sucessivos Governos Regionais, que têm resultado "num crescente abandono do sector" e levado a que os agricultores madeirenses continuem a ter "dos mais baixos rendimentos do País".

O presidente do PS-M alertou para "as quebras assinaláveis na actividade pecuária", dando conta que, no espaço de uma década, "o número de cabeças de gado reduziu para metade".

"Estes dados atestam a necessidade de apoiar verdadeiramente o setor, para o tornar mais atrativo e sustentável”, referiu Paulo Cafôfo, constatando que, “ao invés de se incentivar a atividade pecuária na Região, prefere-se dar primazia à importação de animais, levando, por exemplo, a que um dos pratos mais emblemáticos da nossa gastronomia tradicional – a espetada – já pouco tenha de madeirense”.

O líder socialista defende que, além do incentivo à criação de gado, que contribuiria também para a manutenção da paisagem, deve igualmente ser permitido o pastoreio dirigido, considerando que os rebanhos devidamente acompanhados, em espaços e explorações agroflorestais públicas e privadas, têm um papel decisivo na prevenção e na diminuição do risco de incêndios.

"Não podemos continuar a assistir à proliferação de espécies invasoras e altamente combustíveis nas nossas serras, sem que o Governo nada faça para impedir o seu progresso”, referiu Paulo Cafôfo, lembrando as consequências catastróficas dos incêndios florestais que, inclusivamente, destruíram as próprias instalações onde decorre a Feira do Gado, levando a que o espaço tivesse de ser requalificado. “Quando falamos disto, não o fazemos com o simples objetivo de criticar, pelo contrário! Acima de tudo, estamos a falar da importância do ordenamento do território e da segurança da própria população”, reforçou, lembrando que o PS já apresentou na Assembleia Legislativa uma proposta para a criação de um novo regime silvopastoril, mas a mesma foi recusada pela maioria PSD-CDS.

Por outro lado, o presidente do PS-M alertou para a diminuição da área agrícola na Região: "São os próprios dados estatísticos do Governo Regional que comprovam que a área agrícola atingiu, este ano, o valor mais baixo das últimas décadas, o que mostra a necessidade de uma alteração das políticas para o sector". Paulo Cafôfo sublinhou a necessidade de valorizar os produtos regionais, insistindo na melhoria dos rendimentos dos agricultores madeirenses.

O presidente dos socialistas madeirenses vincou que estas são bandeiras pelas quais o PS irá continuar a lutar, até porque, explicou, “além da necessidade de melhorarmos a vida de quem trabalha a terra ou se dedica à criação de gado, ao apostarmos na agricultura e na pecuária não só estamos a contribuir para a nossa soberania alimentar, como também para a segurança do território e das pessoas”.