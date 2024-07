CDU denuncia abandono de edifícios públicos da Câmara do Funchal

Foi junto ao Auto Silo do Campo da Barca, que a dirigente da CDU e deputada na Assembleia Municipal, Herlanda Amado, denunciou o "estado de degradação" em que se encontra este espaço. "Um dos exemplos do abandono e desleixo" em que, segundo o partido, estão votados os equipamentos públicos sob a responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal.

"O Parque de Estacionamento situado no Auto Silo do Campo da Barca é um exemplo flagrante da actual falta de condições, bem como da necessidade urgente de melhorias substanciais nas condições de trabalho de quem ali exerce as suas tarefas. Este edifício já não dá resposta às necessidades dos utentes, que ali estacionam todos os dias, pela falta de espaço e de condições, como igualmente falha na resposta às associações e empresas que estão sediadas neste edifício camarário", expôs Herlanda Amado em comunicado remetido às redacções.

"Os parques de estacionamento sob a responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, são apenas um dos exemplos", insistiu a deputada municipal, lembrando que "muitas têm sido as promessas de intervenção da Câmara", mas que "não tem passado disso mesmo".

"É necessário pressionar a Câmara para garantir que se vá mais longe, muito mais do que intenções e seja concretizada uma intervenção de fundo do Auto Silo do Campo da Barca", defendeu.

A este este respeito avançou ainda que a CDU vai ser lançar uma petição para que sejam efectuadas "as tão necessárias e urgentes obras" neste edifício da autarquia funchalense.