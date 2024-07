Comandante da Estação de Radar n.º 4 releva importância da mesma para o país

O Tenente-Coronel João Pedro Silva Boita, que termina agora a sua missão de dois anos como Comandante da Estação de Radar n.º 4, relevou hoje, a importância deste equipamento para o país, mas também para a Região, “onde tem maior peso”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu-o, esta manhã, numa audiência de apresentação de cumprimentos de despedida.

O Tenente-Coronel João Boita agradeceu toda a colaboração institucional do Parlamento madeirense. Já José Manuel Rodrigues aproveitou a oportunidade para desejar as maiores venturas ao Tenente-Coronel João Boita, na missão que irá desenvolver no Estado-Maior da Força Aérea, em Alfragide.

A cerimónia de rendição do Comandante da Estação de Radar n.º 4 terá lugar no dia 4 de Setembro.