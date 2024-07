Junta de Freguesia de Câmara de Lobos premiada a nível nacional

Junta de Freguesia de Câmara de Lobos foi premiada a nível nacional com o primeiro lugar no programa 'Junta na Freguesia', da European Recycling Platform – Portugal (ERP).

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos aderiu a este projecto, que pretende em conjunto com as Juntas de Freguesia de todo o país, contribuir para aumentar o conforto dos cidadãos. Com o principal objectivo de criar um movimento de sustentabilidade participada e facilitar a vida da comunidade, através do aumento da recolha e reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), bem como resíduos de pilhas e acumuladores (RP&A).

"Foi com enorme satisfação que em 2023 ficamos em primeiro lugar a nível nacional no âmbito deste programa, razão pela qual, a par da entrega do prémio de trinta mil euros a esta junta de freguesia, estamos a organizar um encontro para a promoção deste programa na região. Pretendendo que, esta iniciativa seja um elemento catalisador para a entrada de mais autarquias no programa 'Junta na Freguesia'", pode ler-se no comunicado.

A cerimónia da entrega do prémio acontece esta sexta-feira, dia 12 de Julho, pelas 10 horas, no Museu de Imprensa da Madeira.