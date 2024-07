Conheça quais os actuais procedimentos para substituição de passes GIRO em Julho

Continua o processo de substituição dos passes antigos pelos novos GIRO em toda a Região. Neste momento, só está a ser feita a substituição dos passes pagos: intermunicipais e municipais. Além disso, estão a ser emitidos passes para estudantes deslocados.

Os utilizadores de passes gratuitos ("4_23”, “+ 65”, “Antigo Combatente” e outros) podem continuar a utilizar os passes antigos, deslocando-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo. Nestes casos, não se devem dirigir aos serviços para substituição dos passes, pois tal não será possível.

Por regra, os passes “4_23”, em que o titular esteja matriculado num estabelecimento de ensino, serão substituídos junto dessas instituições.

Conheça os prazos e procedimentos:

I. Passes intermunicipais pagos (40 euros, etc.)

· Será dada continuidade à substituição destes passes, devendo os clientes dirigir-se às lojas onde entregaram os respetivos formulários, para levantamento do novo passe GIRO.

· Para quem tenha entregue o formulário até ao dia 28/06/2024, e tenha mantido o passe antigo com uma nova vinheta para o mês de julho, deverá entregar este passe na loja onde efetuou a entrega do formulário, para receber o novo passe GIRO.

· Continuará a ser dada prioridade na substituição destes passes, sendo que os novos cartões serão entregues, por regra, após o 6.º dia útil contatados da data de receção do respetivo formulário.

II. Passes municipais pagos (INDEPENDENTEMENTE DO VALOR PAGO)

· Os portadores do passe MUNICIPAL PAGO das empresas que antecedem à CAM e Siga Rodoeste, podem requerer o seu novo passe GIRO nos operadores habituais, a partir de 9/07/2024, inclusive, prevendo-se a sua entrega a partir de 20/08/2024 (se outra data não for indicada, entretanto). Até à receção do novo passe GIRO, é permitida a utilização do atual passe com a respetiva vinheta mensal aposta no mesmo.

· As vinhetas dos passes municipais serão vendidas a partir do dia 20/07/2024, e coladas nos passes antigos, adquiridas nas lojas habituais.

III. PASSES GRATUITOS

No caso concreto dos passes para os estudantes deslocados, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:

1. O estudante não possui qualquer passe ou possui um passe antigo: neste caso a operadora que serve a sua área de residência cede um cartão provisório com o perfil “Passe Social 4_23” (será cobrado 5,00€ pelo suporte);

2. O estudante possui um novo Passe GIRO: neste caso desloca-se à loja do Centro Comercial Anadia (Horários do Funchal) para:

o Devolver o novo Passe para alteração de perfil;

o Entregar a fatura caso já tenha efetuado o pagamento/carregamento do passe para o mês de julho, para solicitar o seu reembolso;

o Entregar uma fotografia, para que lhe seja cedido gratuitamente um cartão provisório com o perfil gratuito “Passe Social 4_23”.

Oportunamente, serão divulgadas orientações para a troca dos demais passes gratuitos.

Informação também disponível em https://siga.madeira.gov.pt/noticias e em https://www.madeira.gov.pt/drtmt.