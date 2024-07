Centenas de pessoas acompanham a final do Euro na Fan Zone do DIÁRIO

A Fan Zone do DIÁRIO, instalada no Largo da Restauração, é este domingo, 14 de Julho, palco de tensão. Centenas de pessoas acompanham neste momento a grande final do Euro 2024 entre a Espanha e a Inglaterra.

O jogo final do Campeonato da Europa de futebol é disputado no Estádio Olímpico de Berlim, com arbitragem do francês François Letexier, de 35 anos, o mais jovem árbitro de sempre a ajuizar o jogo decisivo da prova.

Desde o Funchal, vários adeptos espanhóis e ingleses estão atentos ao grande ecrã. Confira as imagens captadas por Hélder Santos da ASPRESS: