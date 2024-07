Da Weasel vão dar na Madeira o "concerto mais longo" desde o regresso aos palcos

A icónica banda portuguesa Da Weasel está de volta ao Funchal para um concerto no Summer Opening 2024, marcado para amanhã, no primeiro de quatro dias do festival de Verão.

Numa conferência realizada, esta tarde, numa espécie de "pontapé de saída" para mais uma edição do evento musical, a banda expressou a alegria por regressar à ilha e tocar num ambiente que considera ser "muito especial".

"É um prazer enorme desfrutar destes concertos, agora mais velhos e mais maduros. Poder estar com os Da Weasel novamente é, sem dúvida, muito especial. Este anfiteatro natural é espetacular para isso, e estamos muito felizes por estar aqui", afirmou Carlão.

A Madeira e o Funchal têm um significado especial para nós. Foi aqui, perto do hotel e do recinto do concerto, que começamos a ensaiar um projecto que deu muitos frutos. Fizemos vários concertos importantes nesta ilha, e faltava o Summer Opening. Carlão, membro dos Da Weasel

Da Weasel em destaque no primeiro dia do festival Summer Opening na Madeira Mais de 35 artistas vão atuar na 10.ª edição do Summer Opening, considerado o maior festival de música da Madeira, que arranca sexta-feira no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com Da Weasel em destaque, indicou hoje a organização.

Quanto ao concerto de amanhã, a banda promete várias surpresas. "Vai haver canções novas, e será o concerto mais longo que já demos desde o nosso regresso," revelou um dos membros. "Muita gente vem de Luxemburgo, Holanda, Suíça, França, e do continente. E amanhã, pela primeiríssima vez, a malta vai ver um concerto diferente dos últimos anos", sublinhou.

Transporte gratuito para festivaleiros do Summer Opening antes e após os concertos Válido durante as duas horas anteriores ao início dos concertos e até duas horas depois do final dos mesmos

A 10.ª edição do Summer Opening, evento musical que regressa ao Parque de Santa Catarina nos dias 12, 13, 19 e 20 de Julho, vai contar com dois palcos, 32 horas de música e mais de 30 artistas. As portas do recinto abrem às 17h00 e encerram à 1h00.

Horário do primeiro dia, 12 de Julho:

PALCO PRINCIPAL

17h45 - DUAILIBI

19h30 - SÉRGIO GODINHO

21h20 - EU.CLIDES

22h55 - DA WEASEL

PALCO AZÁFAMA ELETRÓNICA

17h00 - PITA

19h00 - DJEFF

21h00 - RUI VARGAS

23h00 - SINI