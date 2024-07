Municípios da Madeira bem classificados no ranking dos três serviços básicos

Os 11 concelhos da Madeira estão bem classificados no que toca ao ranking nacional 2023 dos três serviços básicos - abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos e urbanos - em Portugal, promovido e divulgado hoje pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), sendo que nos três destacam-se os municípios do Porto Moniz e de São Vicente, que lideram a nível regional a prática de preços mais justos.

Diferenças de preço da água, saneamento e resíduos podem ascender a 1.500 euros por ano As diferenças de preço nos serviços de água, saneamento e resíduos entre os 308 municípios portugueses, no caso de uma família de 10 pessoas, ascendem a 1.500 euros por ano para o mesmo consumo, segundo um estudo hoje divulgado.

"Embora a desigualdade para as famílias numerosas nos tarifários persista, tem-se verificado uma evolução positiva no número de municípios com tarifários familiares", realça a associação, que esclarece que "quando o índice de equidade toma o valor de zero significa ausência de discriminação do custo do serviço" e que "quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação".

Assim, São Vicente ficou em 2.º no ranking nacional, com índice de equidade de -60,77, somente ultrapassado pelo concelho das Lajes das Flores (-6,49), nos Açores. Porto Moniz ocupa o 3.º lugar nacional e 2.º na Região, com -64,16, seguindo-se Ponta do Sol (4.º em 308 municípios), com -65,30.

No que ao custo da agua diz respeito, seguem no ranking (entre parêntesis) e respectiva pontuação, os municípios do Porto Santo (9.º), com -80,43, Santa Cruz (14.º), com -108,29, Funchal (16.º), com -110,11, Santana (18.º), com 117,03, Ribeira Brava (19.º), com 117,03, Câmara de Lobos (45.º), com 137,33, a mesma pontuação e lugar no ranking para Machico, e no último lugar regional Calheta (48.º), com 138,13.

Refira-se que à excepção de São Vicente, Porto Moniz e Calheta, todos os outros 8 concelhos têm 'Tarifa Familiar' na factura da água.

No que toca ao saneamento, Porto Moniz ocupa o 1.º lugar do ranking, com pontuação de -1,92 no índice de equidade, seguida de perto por São Vicente (3.º), com -4,83, Santa Cruz (5.º), com -10,18, Ribeira Brava (13.º), com -24,98, a mesma pontuação e ranking para Santana, Câmara de Lobos e Machico. Ponta do Sol (17.º) acumula -28,41 pontos, Porto Santo (20.º), com -31,35, Funchal (23.º), com -35,16, e por fim Calheta (40.º), com 57,40.

Sem 'Tarifário Familiar' apenas São Vicente, Funchal e Calheta, sendo que 'não aplicável' foi considerado Porto Moniz.

Por fim, nos resíduos também Porto Moniz lidera o ranking regional, mas em 5.º no ranking nacional, com -11,92, atrás apenas de Monchique, Sever do Vouga, Monção e Mirandela, e com a mesma pontuação da Chamusca. São Vicente (8.º) está com -14,83, Santa Cruz (13.º) acumula -23,18, Calheta (14.º), com -25,16, Ponta do Sol (35.º), com -38,41, Santana (35.º), com -41,95, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Machico partilham o 40.º lugar, todas com -44,38. Funchal (86.º), com -61,35, e Porto Santo (163.º), com -84,70, ocupam os últimos lugares no ranking regional.

Em termos de 'Tarifário Familiar' nos resíduos, Machico, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santana e Santa Cruz tinham essa mais-valia, excluindo-se Porto Moniz e Porto Santo por 'não aplicável'.

Refira-se que no ano anterior (2022), São Vicente ocupava o 1.º lugar no ranking nacional, Porto Moniz o 2.º lugar e Ponta do Sol o 3.º lugar no que toca ao custo da água. Porto Moniz ocupava o 1.º lugar, Santa Cruz o 4.º lugar e Santa Cruz o 6.º lugar no ranking do saneamento. Por fim, nos resíduos Porto Moniz estava em 3.º, São Vicente em 6.º e Santa Cruz o 12.º, destacando-se aqui apenas os três primeiros municípios da Região Autónoma.

Este ranking que é elaborado desde 2015 pela APFN, na primeira edição apenas incluía os preços da água dos municípios madeirenses, na altura liderado por São Vicente (4.º), seguido por Porto Moniz (5.º) e já bem distantes os restantes concelhos, sendo 'lanterna vermelha' regional o município do Porto Santo, em 235.º a nível nacional.