Ranking das escolas compara realidades que não são comparáveis

O Governo Regional desvaloriza o ranking das escolas do Ministério de Educação que volta a colocar a Região fora das 100 escolas com melhores resultados nas médias dos exames.

“Nós não tomamos como referência esta hierarquização das escolas em função destes resultados até porque comparam-se realidades que não são comparáveis e escolas de dimensão que também não tem correspondência”, criticou Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Para o governante com a tutela da Educação na Região “aquilo que é relevante, continuamos a afirmar, são as taxas de sucesso, é o sucesso dos nossos alunos que traduz o sucesso das nossas escolas e essas taxas têm vindo a ser melhoradas ano após ano”, destacou.

Aproveitou para sublinhar que neste ranking feito com base nos exames nacionais “todos os alunos da Região tiveram desempenhos que levaram a que todas as disciplinas tivessem médias positivas. E isso para nós é que é relevante”, acentuou. O mesmo não acontece “se comparados uma escola que leva 10 ou 15 alunos a exame e escolas que têm centenas de alunos. Isso não é efectivamente comparável nem nós nos orientamos por esses princípios”, assegura Jorge Carvalho. Tanto assim é que afirma que na Região “relevante é saber que a cada ano, no final do 12º ano, cerca de 90% dos nossos alunos têm sucesso na sua conclusão”, atira.