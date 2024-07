Nadadora Catarina Alves em grande destaque no Campeonato Nacional

A nadadora do Clube Naval do Funchal Catarina Alves foi uma das participantes do XXV Campeonato Nacional OPEN Masters Verão - São João da Madeira 2024, que contou com a participação de 861 nadadores.

A atleta madeirense nadou três provas de bruços: - 50 metros em 39.99 - ⁠100 metros em 1.28.46 - ⁠200 metros em 3.12.

De acordo com nota emitida pelo clube, "a atleta do CNF não só venceu todas as provas no seu escalão bem como estabeleceu novos Recordes Nacionais nas 3 provas. Um deles, nos 50m bruços, um Recorde Nacional que já datava há 15 anos. Terminados os Campeonatos Nacionais, a Federação Portuguesa de Natação, a atleta do CNF, Catarina Alves, foi considerada a atleta feminina do Escalão E, com a melhor performance desportiva com 743 pontos".