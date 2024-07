Nadadores-salvadores mais bem preparados para prestar socorro aos utentes dos complexos balneares

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, esteve, hoje, no Complexo Balnear do Lido, na entrega de certificados de formação aos nadadores-salvadores da Frente MarFunchal.

Na Frente MarFunchal, a segurança dos utentes dos Complexos Balneares é fundamental, daí que todos os postos de socorro estejam devidamente equipados para acorrer à grande maioria dos acidentes que ocorrem nas praias nomeadamente acidentes em meio aquático como em terra, refere a autarquia funchalense através de uma nota de imprensa.

"Neste sentido e, para além da presença de socorristas nas praias, é política desta empresa municipal que os nadadores-salvadores estejam devidamente preparados e com formação certificada em áreas que, não fazendo parte da sua certificação inicial e de base, são complementares e adicionam valor à sua actuação", acrescenta.

Por estas razões, são várias as acções de formação que a Frente MarFunchal efectua ao longo do ano. Este ano foi dada formação em Desfibrilhação Automática Externa aos nadadores-salvadores efectivos, bem como às contratações de Verão, dado que aas praias estão equipadas com DAE". Câmara Municipal do Funchal

Dado que uma grande percentagem de activações de prestação de socorro, nos Complexos Balneares da Frente MarFunchal, foram de origem traumática (acidentes em meio terrestre), a empresa investiu para que todos os seus nadadores-salvadores efectivos tivessem o curso ITLS (Internacional Trauma Life Sport)". Câmara Municipal do Funchal

De registar ainda a formação do INEM para a aquisição de competências teóricas nas novas orientações para equipas de reanimação de alto desempenho, como também primeiros socorros pediátricos.

Já no que concerne aos agentes de fiscalização do sector da mobilidade da Frente MarFunchal e uma vez que estes elementos estão diariamente no terreno e os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar, a Frente MarFunchal quis dotar estes elementos de formação em SBV/DAE de forma a que possam ter a capacidade de efectuar uma primeira intervenção e existirem mais elementos com capacidade para trabalhar com os vários equipamentos de DAE que o Município do Funchal tem espalhados pela cidade.