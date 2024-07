Francisco Gomes sublinha necessidade de políticas mais eficientes de coesão e inclusão social

Francisco Gomes defendeu, no âmbito de uma visita à Associação Protetora dos Pobres, a necessidade de políticas mais eficientes de coesão e inclusão social, que não estejam focadas apenas na cedência de apoios e subsídios. O deputado do Chega, eleito à Assembleia da República, considera que tem de existir uma mudança de hábitos de vida e a criação de emprego que resulte em salários dignos e adaptados ao real custo de vida.

“A luta contra a pobreza não se ganha apenas com subsídios. Os mesmos são importantes, mas é preciso ir mais longe, pois a própria pobreza é um problema complexo. Assim, temos de capacitar as pessoas e ajudar-lhes a desenvolver as ferramentas pessoais para que vençam o isolamento, sejam agentes ativos da sua recuperação e construam uma vida com dignidade", refere.

O parlamentar faz questão de salientar o papel desta associação no apoio aos grupos mais carenciados e desprotegidos, ao nível da satisfação das necessidades básicas, alimentação, saúde, higiene, vestuário e ocupação, "desempenhando um papel também fundamental na mudança de hábitos de vida através de projetos de intervenção e ocupação de tempos livres".

No decorrer da visita, o parlamentar do CHEGA familiarizou-se com os vários programas de apoio geridos pela Associação, incluindo atividades que visam o desenvolvimento de competências pessoais, projetos para pessoas em situação de sem-abrigo, iniciativas de cariz musical e teatral e até formações na área da gestão e organização de rendimentos. O deputado também visitou o centro de acolhimento, onde são providenciados apoios como balneários, jantares, rouparia e lavandaria.