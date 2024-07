Chega alerta para o consumo de drogas e fala em "sobrelotação" na 'São João de Deus'

O grupo parlamentar do Chega Madeira assumiu-se esta quinta-feira, 11 de Julho, "preocupado" com o aumento do consumo de drogas sintéticas entre os jovens da Região, dando entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de um projecto de resolução que recomenda o Governo Regional a implementar e reforçar as medidas preventivas ao consumo de drogas sintéticas.

Em nota emitida, o líder parlamentar Miguel Castro expressa uma grande preocupação em relação “ao crescente aumento do consumo destas substâncias, especialmente entre a população jovem e aos consequentes internamentos em instituições de saúde da região". O deputado do Chega fala ainda num "aumento significativo do número de internamentos em unidades como a Casa de Saúde de São João de Deus e a Casa de Saúde Câmara Pestana", apontando mesmo para a "sobrelotação" da Casa de Saúde de São João de Deus, "devido a casos de toxicodependência", o que, refere, "ilustra a gravidade do impacto das drogas sintéticas na saúde pública e no bem-estar social".

“Há uma necessidade urgente de implementar e reforçar medidas preventivas, que incluam educação, capacitação, tratamento especializado e promoção de atividades saudáveis”, defende Miguel Castro.

O líder do partido na Região destaca, por outro lado, o trabalho feito pelas instituições de saúde nesta matéria, dando como exemplo a obtenção do certificado 'EQUASS Excellence' pela Casa de Saúde São João de Deus, "que demonstra o excelente trabalho público realizado por esta instituição e pela sua equipa multidisciplinar na área da saúde mental", descreve.