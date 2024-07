Via Expresso aos Canhas faz parte do lote de estradas a construir

Vêm aí um pacote de novas estradas. A Direcção Regional de Estradas dará continuidade aos seguintes projectos tendo em vista melhorar as acessibilidades e reforçar a coesão territorial, potenciando a atividade económica e social de zonas de difícil acesso. A novidade é a nova ligação em via expresso da Ponta do Sol aos Canhas.

Ainda está contemplado a Via Expresso Ribeira de S. Jorge - Arco de São Jorge; Conservação Corrente por Contrato - Rede Viária Regional; Ligação Rodoviária Jardim Serra ao Curral das Freiras; Requalificação da ER 204; Nova Ligação Quebradas/Amparo; Ligação da VE-4 ao Parque Empresarial de S. Vicente; Ligação da VE-1 ao Parque Empresarial de Machico.

A nível de nós rodoviários, temos: Reformulação do Nó do Campanário; Reformulação do Nó do Cortado; Nó da Cancela - Reformulação dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do Garajau; Nó de Santo António.