Benfica contrata defesa alemão Jan-Niklas Beste

O Benfica contratou o defesa alemão Jan-Niklas Beste, que alinhava no Heidenheim e assinou um contrato de cinco épocas com os 'encarnados', anunciou hoje o vice-campeão português de futebol, na sua página oficial na Internet.

"Jan-Niklas Beste é reforço do Benfica! Defesa-esquerdo alemão, de 25 anos, chega do Heidenheim e assina contrato até 2029", lê-se no sítio oficial dos 'encarnados'.

Beste, de 25 anos, vai reforçar o lado esquerdo da defesa benfiquista, posição para a qual o treinador alemão Roger Schmidt ainda procura um substituto do internacional espanhol Álex Grimaldo, que se transferiu na época passada para o Bayer Leverkusen.

O jogador germânico vai viver a segunda experiência fora da Alemanha, depois de uma curta passagem pelos neerlandeses do FC Emmen, em 2019/20, por empréstimo do Werder Bremen, do qual se transferiu para o Heidenheim em 2022/23.

Beste assumiu-se como titular do Heidenheim nas duas últimas temporadas, tendo marcado oito golos e efetuado 13 assistências na anterior, na qual o clube terminou no oitavo lugar do campeonato alemão, qualificando-se para a Liga Conferência Europa.

"Sou um defesa que pressiona, que sobe para cruzar e rematar (...). Acho que sou um defesa muito ofensivo", afirmou Beste, em declarações à BTV, reconhecendo que a "muito boa" conversa tida com o treinador seu compatriota Roger Schmidt tornou "ainda mais fácil" a sua decisão de se transferir para o Benfica.

O clube lisboeta dispunha apenas do espanhol Álvaro Carreras como lateral de raiz, que levou Schmidt a efetuar várias adaptações durante a época anterior, com mais incidência no central brasileiro Morato e no médio norueguês Fredrik Aursnes.