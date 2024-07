Hotel Savoy Gardens promove festa inspirada nos típicos arraias madeirenses

O Hotel Savoy Gardens vai entrar em modo arraial este sábado, 13 de Julho, para promover um evento inspirado na típica festa madeirense com as tradicionais barraquinhas típicas de comes e bebes, confecção de comida ao vivo e muita animação.

O evento de três horas (das 19 às 22h) promete atrair tanto locais como turistas e proporcionar um menu especialmente criado para a ocasião, incluindo variadas e deliciosas iguarias madeirenses para desfrutar com uma vista privilegiada para a baía da cidade do Funchal.

Preparada com aguardente de cana-de-açúcar, mel de abelha e sumo de limão, para as boas-vindas não faltará a tradicional Poncha acompanhada por Bolo do Caco com Manteiga de Alho e Ervas. Como pratos principais, a equipa de cozinha do Gardens preparará outros clássicos da gastronomia madeirense, tais como a reconfortante Sopa de Trigo à Moda Antiga da Madeira, os frescos e deliciosos Bife de Atum e Filete de Peixe-Espada Preto, mas também a aromática Carne de Vinha d’Alhos e a emblemática Espetada. Como acompanhamento estarão disponíveis várias opções: Milho-Frito, Batata-Doce e Misto de Legumes. Por fim e para adoçar a boca, haverá o delicioso Pudim de Maracujá, mas também Malassadas e Bolo de Mel.

Além da gulosa gastronomia, a equipa do hotel seleccionou uma carta de vinhos especial para harmonizar com os pratos madeirenses, sem esquecer saborosos digestivos para finalizar a noite.

A festa tradicional contará ainda com animação típica, ideal para recriar o ambiente festivo e popular que é tradição nos arraiais madeirenses.