Tudo pronto para o arraial português em Frankfurt

Frankfurt 'acordou' cinzenta, mas o sol já brilha de forma tímida. Embora com previsão de chuva para a hora do jogo, para já o tempo convida ao convívio entre adeptos. Já estão muitos portugueses e eslovenos na cidade. A partir das 15 horas (hora da Alemanha) começa o arraial português junto à Alte Oper de Frankfurt. O palco já está montado, assim como as barracas de comes e bebes.

Às 18 horas, tal como aconteceu nos outros jogos, os adeptos portugueses vão iniciar a caminhada rumo ao estádio. O pontapé de saída do Portugal-Eslovénia, dos oitavos-de-final do Euro'2024, é às 20 horas (mais uma hora na Alemanha).

Devido à previsão de chuva para a noite, o jogo será realizado com o estádio coberto. Antes do jogo será feito um minuto de silêncio em memória de Manuel Fernandes, antigo jogador português, falecido na passada quinta-feira.