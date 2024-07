IASaúde lembra que beneficiários que completem 18 anos devem actualizar dados

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) lembra que, no âmbito da entrega de despesas de saúde para efeitos de reembolso, os beneficiários do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SRS-Madeira), que completem 18 anos, devem realizar o registo e actualização dos seus dados bancários (IBAN).

"Este procedimento deve ser realizado junto dos serviços administrativos do IASAÚDE, IP-RAM e consiste na verificação, actualização e validação da informação que consta na ficha pessoal do beneficiário, nomeadamente, número de conta bancária, através do registo de uma nova conta ou manutenção dos dados bancários já existentes na ficha pessoal, mediante autorização em documento próprio. Paralelamente, para registo de nova conta, deverá ser apresentado comprovativo do número de conta bancária (IBAN) onde conste o nome do próprio como titular da conta. A actualização dos dados irá permitir a agilização dos respectivos processos de reembolso, garantindo que os mesmos sigam os trâmites em tempo útil, evitando atrasos ou outros constrangimentos nos respetivos pagamentos2, explica um comunicado de imprensa.

O IASAÚDE, IP-RAM informa, ainda, que para esclarecimentos adicionais podem ser contactados os serviços do Balcão de Apoio ao Utente, disponíveis de segunda a sexta-feira no edifício sede deste Instituto.