PAN lembra que é o segundo partido com mais propostas no Programa

Mónica Freitas fez a primeira intervenção na sessão de encerramento do debate do Programa do Governo Regional, destacando o facto de o governo, através do diálogo ter chegado a "um consenso para um programa multipartidário" que espera seja "exequível".

"Nunca fugimos às responsabilidade e respondemos às críticas com trabaçho"., afirma.

A deputada do PAN lembrou que o seu partido foi o segundo, depois do PSD, a ter "mais propostas no Programa" e destaca o facto de que o diálogo seja a regra deste governo.

A deputada lembra que este é um governo que "tem um presidente arguido", mas que isso já foi avaliado pelos eleitores.

O voto de PAN, de viabilização do Programa é, sobretudo "nas 86 propostas do PAN" que integram o programa.