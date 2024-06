PSD e CDS unidos na defesa de um círculo eleitoral para a Madeira e para os Açores

O líder do CDS Madeira, José Manuel Rodrigues alertou este domingo, 10 de Junho, que a lei eleitoral do Parlamento Europeu tem de "mudar" para que "haja um círculo eleitoral pela Madeira e pelos Açores".

O centrista reagia ao resultado das Eleições Europeias de hoje, que apesar de "estupendo" não garantiu que a Madeira tivesse representatividade no Parlamento Europeu, isto porque foram os dirigentes nacionais da Aliança Democrática a escolher o lugar do candidato regional, neste caso Rubina Leal, que foi em 9.º lugar.

"A Madeira e os seus interesses não podem estar ao sabor dos líderes partidários nacionais, quem deve representar a Madeira e os Açores no Parlamento Europeu são os madeirenses e os açorianos", disparou José Manuel Rodrigues na sede do PSD Madeira, na cidade do Funchal.

O centrista enalteceu a "pujança" da coligação PSD e CDS, que contrasta com o "derrotado", o PS, que "não consegue sequer captar os votos do seu partido-irmão, o JPP".

A candidata da AD Rubina Leal saudou o "melhor resultado de sempre das últimas 3 eleições para o Parlamento Europeu" na Madeira, que "reforça a confiança do eleitorado no PSD, na AD".

A social-democrata reforça que os resultados demonstram que "não pode continuar a ser os representantes de Lisboa a decidir se os madeirenses vão ou não vão em lugar elegível para as eleições ao parlamento".

"Temos necessariamente de defender um círculo eleitoral para as Regiões Ultraperiféricas", atentou.