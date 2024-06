Eleitor madeirense impedido de votar porque o seu voto foi registado no Algarve

Um madeirense foi impedido de votar na cidade do Funchal nestas Eleições Europeias porque o seu nome foi 'descarregado' em território continental, no Algarve.

O caso ocorreu na freguesia da Sé, na secção de voto 1 e 2, localizada na Câmara Municipal do Funchal e foi relatado pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira na TSF Madeira. O cidadão madeirense fica agora sem o direito ao voto já que não há nada a fazer a não ser registar na acta do processo eleitoral.

Aos microfones da TSF Madeira, Alexandre Sousa, responsável pela mesa de voto, indicou que “provavelmente houve algum engado” no Algarve com uma pessoa com o mesmo nome.

A secção de voto 1 e 2 conta com uma "afluência mais elevada de cidadãos que não são da freguesia, o que tem feito que os resultados sejam superiores". Até às 18 horas tinham votado mais de 550 pessoas nas mesas de voto localizadas na Câmara Municipal do Funchal.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro foram hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

Pela primeira vez, é possível votar e qualquer mesa de voto do País, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia actualizada.